Zó gaat het met ‘Ik vertrek’ familie Jansen in Frankrijk

Twee jaar geleden verruilden de Jansens hun nieuwbouwwoning in Almere voor een eeuwenoud, vervallen chateau in Marcigny. Ze moesten flink verbouwen om het chateau leefbaar te maken en het te transformeren tot een chambre d’hôtes (bed & breakfast) en gîtes (vakantiehuis).

Uiteraard gaat de megaverbouwing niet zonder slag of stoot, maar zelfs de vijf dochters helpen zonder te zeuren mee; één van de redenen waarom dit gezin de harten steelt van de kijkers. “Complimenten hoe die kinderen lopen te buffelen daar.”

Hard werken onder de Franse zon

“Het is hard werken, lange dagen, op en af met de seizoenen en maximale inzet om er een succes van te maken. We zijn hier gelukkig en genieten nog steeds van de verrassingen die de dag brengt”, vertelt het gezin aan Avrotros. En de kinderen? Die helpen nog steeds mee. “Er gebeurt altijd wat. Iedereen zet zich in om er een succes van te maken. De zomer staat voor de deur en we zijn klaar voor ons eerste zomerseizoen.”

De familie droomt ervan om het bedrijf tot een groot succes te maken. “Het nemen van een baan ernaast is tijdelijk. We zijn naar Frankrijk gekomen om zelf te ondernemen. Zodra de inkomsten het enigszins toelaten, zullen we afscheid nemen van onze baan en ons volledig richten op ons eigen bedrijf. Werken is een manier om te integreren en de taal te leren, maar er zijn nog meer manieren.”

Lokale samenwerking vinden en versterken

De familie Jansen vindt het heel belangrijk om aansluiting te vinden bij de gemeente en de regio Bourgogne. “Zo zijn wij lid geworden van ‘Amis des arts’, een regionale vereniging die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van cultuur voor jong en oud. Om op deze manier de lokale samenwerking te vinden en te versterken maakt het leven hier levendig en boeiend.”

Ook de kinderen vinden hun draai in het slaapstadje in Frankrijk. “Sinds het afgelopen halfjaar zijn de twee jongsten, Josephine en Isabelle, aangesloten bij een koor. Daar treffen ze weer andere kinderen en kunnen ze spelenderwijs de taal leren, maar vooral plezier hebben door te zingen. Ook Ray is lid van een koor. Gezien de vele Franse feestdagen moeten ze regelmatig ceremonies bijwonen.”

Laatste loodjes

Naast alle extra activiteiten moet er nog steeds hard geklust worden. De twee kamers zijn af en de laatste voorbereidingen voor de camperplaatsen zijn getroffen. “De eerste reacties zijn hartverwarmend; de mensen zijn hartelijk, verrast en gaan met een blij gevoel weer verder met hun reis. Wij bieden ze mooie, ontspannende culturele dagen of een tussenstop op hun reis naar het zuiden, maar vooral een blijvende herinnering.”

De basis in Frankrijk is gelegd: voor het gezin én het bedrijf. Maar zo’n groot project gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. “Over vijf jaar willen we hier nog steeds zijn en hopen we veel gasten te mogen ontvangen in onze chambre d’hôtes, camperplaatsen, gîtes en tiny houses. Stap voor stap verder en vooral genieten van het leven hier in Frankrijk en dit delen met onze ouders en familie.”

Bron: AVROTROS