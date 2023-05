Zó gaat het (na twaalf verhuizingen) met Laurens en Brigitte uit ‘Ik vertrek’

Ze begonnen ooit in Frankrijk, daarna streek het stel neer in Duitsland om vervolgens te eindigen in Spanje. Maar ook daar zijn ze inmiddels niet meer te vinden.

Fryslân

Na twaalf verhuizingen zijn de twee gaan wonen in Kollumerzwaag, een dorp in Friesland. Het stel heeft een camping met zeventig plekken gekocht, inclusief stacaravans, chalets en een kantine. Het geheel heeft een flinke opknapbeurt nodig, maar moet binnen een paar maanden klaar zijn voor de eerste gasten.

Verrassend goed

Na hun eerste zomerseizoen blijkt dat Laurens en Brigitte het goed voor elkaar hebben in Friesland. De zaken gaan goed, het stel verdeelt de taken netjes én heeft het vooral prima naar hun zin op de camping. Laurens werkt in de tuin, en Brigitte geeft nog steeds yogales. Ook fijn: ze zien hun vrienden en familie weer wat vaker.

We vertrekken... weer

Je zou denken dat het stel wel even genoeg heeft gehad van alle verhuizingen. Maar als Brigitte gevraagd wordt waar het stel over vijf jaar is, klinkt ze niet standvastig. Laurens hoopt dan nog steeds de camping te runnen, maar Brigitte droomt inmiddels alweer over meer bedrijven en nieuwe projecten. Want op die manier kan het stel uiteindelijk hun gedroomde huisje aan zee kopen. Kortom; alle opties liggen open. We gaan het zien...

Bron: Veronica Superguide, AVROTROS