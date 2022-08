Zo gaat het nu met boer Evert en Maud uit ‘Boer zoekt vrouw’

In aanloop naar haar nieuwe programma Onze boerderij deelt Yvon Jaspers twee zomerse kiekjes. En op die foto’s zien we een stralende Maud én een lachende boer Evert.

Boer Evert en Maud

De twee kwamen langs op de boerderij van Yvon om hun handen uit de mouwen te steken. ‘Vandaag weer feest op de farm’, schrijft de altijd enthousiaste Yvon bij een paar kiekjes op Instagram. ‘Evert en Maud kwamen helpen. Handig hoor, al die lieve boeren die er echt verstand van hebben!’ Zo te zien zijn boer Evert en Maud dus nog altijd verliefd.

‘Bzv’-favoriet

Dit voorjaar ging het elke Boer zoekt vrouw-aflevering wel over Maud. Met haar deelname maakte ze de tongen los, vooral door haar openheid en directheid. In eerste instantie moesten de kijkers hard om haar lachen, maar later werd ze iedereens favoriet. Helemaal toen in de laatste aflevering de vonk tussen haar en boer Evert oversloeg. “Ik ben echt heel erg gelukkig. Ik vind het superfijn”, zei ze toen.

Eigen boerderij runnen

Yvon maakt al jaren vol enthousiasme programma’s over het boerenleven, maar dit keer gaat ze ook echt zélf aan de slag. In een spin-off van Onze boerderij start ze haar eigen boerderij. Maar het runnen van een - kleinschalige - boerderij is moeilijker dan je denkt. Gelukkig hoeft ze dit niet alleen te doen, ze krijgt hulp van verschillende bekende boeren, waaronder boer Jouke en Karlijn en dus ook boer Evert en Maud.

Hoe Yvon Jaspers het ervaart om zelf boerin te zijn, is vanaf zaterdag 3 september te zien in de serie Onze boerderij: en nu zelf op NPO 1.

Benieuwd hoe het boerenleven eruitziet? Libelle-hoofdredacteur Hilmar liep een dagje mee met boer Albert:

