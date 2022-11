Zo gaat het nu met Evert en Maud uit ‘Boer zoekt vrouw’: “Het is soms ingewikkeld”

Yvon Jaspers maakt in het nieuwe seizoen van Onze boerderij in Europa met Maud en Evert een roadtrip door Europa. De afleveringen worden in het voorjaar uitgezonden.

Maud en Evert

Het afgelopen seizoen ging bijna elke Boer zoekt vrouw-aflevering over Maud. Met haar deelname maakte ze de tongen los, vooral door haar openheid en directheid. In eerste instantie moesten de kijkers hard om haar lachen, maar later sloten ze haar in hun hart. Helemaal toen in de laatste aflevering de vonk tussen haar en boer Evert oversloeg. “Ik ben echt heel erg gelukkig. Ik vind het superfijn”, zei ze toen.

Bijzondere man

Op foto’s die Yvon Jaspers afgelopen zomer deelde, is te zien dat het koppel nog steeds gelukkig is samen. Dat de relatie niet altijd makkelijk is, vertelt Maud in een nieuw fragment van Onze boerderij in Europa. “De boerderij past heel erg bij me, maar ik leef ook na acht jaar weer met een man samen. Het is een bijzondere man die ook niet heel veel gewend is met een vrouw om zich heen, dus dat is allemaal een gedoe”, vertelt Maud eerlijk.

Gebruiksaanwijzing

Volgens Maud hebben al die veranderingen impact op haar en Evert. “We kunnen het ontzettend goed vinden, maar je moet elkaars gebruiksaanwijzing goed leren lezen. Dat is soms ingewikkeld, maar we beginnen elkaar steeds beter te begrijpen.”

Bron: KRO-NCRV