Zó gaat het nu met Floortje Dessing

‘Nog zo gammel als wat, maar tikkie beter dan gisteren. Dank voor alle beterschapswensen: wordt een mens blij van zo ver van huis’, schrijft Floortje van een foto van zichzelf in een hotelbed in Bali. Ze benadrukt dat ze niet op vakantie is in het zonnige oord, maar om aandacht te vragen voor wilde dieren die voor toeristische doeleinden worden gebruikt. ‘Hopelijk kunnen we verhalen maken die uitleg geven over hoe het écht zit; moet je zelf maar bepalen of je die attracties nog wilt bezoeken als je hier vakantie viert. Maar daarover later meer ... als [ik] weer een beetje overeind sta...’

Bonkende hoofdpijn

Gisteren liet Floortje weten dat ze een ‘nasty’ tropisch virus te pakken heeft. ‘Lig alleen maar binnen onder muggennet te slapen; af en toe wakker met bonkende hoofdpijn. Al dagen niet gegeten, hou alleen maar water binnen. En paracetamol. Dat is ook reizen…’, schreef ze toen op Instagram.

Niet altijd goed nieuws

Volgens de globetrotter zijn er écht wel ergere dingen op de wereld dan een virusje, maar wil ze laten zien dat het niet altijd pais en vree is op reis. ‘Ik wilde gewoon laten zien dat ik me ook soms ruk voel en even er doorheen zit op reis, als ik weer eens onderuit ga qua gezondheid. Niet alleen maar de goed nieuws show… Maar gelukkig is het vandaag betere dag! Dat dan weer wel.’

Gepokt en gemazeld

Floortje is duidelijk gepokt en gemazeld als wereldreiziger. In 2016 werd ze namelijk na een reis door Iran opgenomen in een Nederlands ziekenhuis met hersenvliesontsteking. De artsen tastten in eerste instantie in het duister, maar het bleek een infectie door een tekenbeet. Opgelopen in Zweden, naar alle waarschijnlijkheid. Gelukkig herstelde ze daar volledig van.

