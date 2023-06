Zó gaat het nu met Matthijs van Nieuwkerk

Matthijs van Nieuwkerk komt langzaam weer boven water, nadat de Volkskrant eind 2022 meldde dat er structureel grensoverschrijdend gedrag plaatsvond achter de schermen bij De wereld draait door. Het vernietigende artikel deed een hoop stof opwaaien en Matthijs legde per direct zijn werk bij BNNVARA neer om een ‘periode van bezinning’ te nemen.

Levenswerk wankelt

“Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De wereld draait door, toch mijn levenswerk, wankelt”, vertelde hij toen aan het ANP.

Totaal niet verbitterd

Inmiddels pakt Matthijs zijn leven weer op, blijkt uit een gesprek tussen vaste DWDD-gast Alexander Klöpping en mediacriticus Victor Vlam voor de podcast De communicado’s. “Als ik nu naar hem kijk, dan zie ik gewoon iemand die heel erg tot rust is gekomen, omdat hij ook wel echt uit een tijd komt waarin alles heel hectisch was en dat het hem, denk ik, een beetje boven het hoofd was gegroeid allemaal”, vertelt Alexander volgens RTL Boulevard. Hij vindt de DWDD-presentator ‘totaal niet verbitterd’.

Matthijs trekt zijn lessen uit alles wat er is gebeurd, weet Alexander. “Ik denk dat hij ook wel heeft ontdekt dat er een wereld is buiten televisie die heel fraai is”, zegt hij. Matthijs is volgens hem ‘heel erg bezig met dit proces’.

Voorzichtige comeback

Of en wanneer Matthijs weer op tv verschijnt, is nog niet bekend. Wél is er al een voorzichtige comeback geweest. Twee weken geleden hoorden we zijn voice-over in de natuurfilm Wolf op BNNVARA, tot genoegen én ongenoegen van kijkers. Hiermee lijkt de zender te pijlen hoe Nederlanders tegenover een eventuele terugkomst van de presentator staan. Ook is hij in gesprek met journalist Coen Verbraak (52) over een eventueel groot televisie-interview waarin hij zijn kant van het verhaal doet.

Vorig jaar kwam niet alleen DWDD in opspraak wegens grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk, ook werd zijn scheiding definitief:

Bron: RTL Boulevard