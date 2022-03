Tegen Shownieuws vertelt Henriette dat Rob vanuit het ziekenhuis is overgebracht naar een revalidatiecentrum zodat hij daar verder kan aansterken.

Vrouw Rob de Nijs: “Ik schrok me kapot”

Dit is goed nieuws, want vorige week zag het er allemaal veel minder goed uit. Henriëtte trof de zanger thuis bewusteloos aan. “Ik schrok me kapot”, zo vertelde ze zaterdag aan Privé. “Het was half twaalf of zo, ik kwam beneden en zag Rob daar in de stoel zitten. Onderuitgezakt, lijkbleek. Zijn ogen waren open, hij brabbelde wat, maar ik zag al met al meteen dat het goed mis was. Meteen dacht ik: 112!”

Afscheidsconcert Rob de Nijs uitgesteld

Nu Rob uit het ziekenhuis is ontslagen is het grootste gevaar geweken en kan hij gaan beginnen met revalideren. Zijn afscheidsconcert dat op 10 april zou plaatsvinden, is wel nog uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar wordt volgens de zanger snel geprikt.

‘t Is mooi geweest

Rob kondigde in 2019 aan dat hij het podium vaarwel zou zeggen en bracht in 2020 zijn laatste album ‘t Is mooi geweest uit. Vorig jaar nam De Nijs al afscheid van zijn Belgische fans met een concert in Antwerpen.

Bron: Shownieuws