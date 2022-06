Zo gaat het nu met Volcmar en Marlies uit ‘Kopen zonder kijken’

Deze zoektocht werd ook wel ‘de nachtmerrie van het programma’ genoemd. Toch is het makelaar Alex van Keulen uiteindelijk gelukt een pareltje te vinden. Maar zijn ze nog altijd blij met hun nieuwe huis?

Volcmar en Marlies in Kopen zonder kijken

Volcmar en Marlies vormen een samengesteld gezin en hebben samen vijf kinderen: twee tweelingen en nog een dochter. Volcmar is samen met zijn dochter bij Marlies ingetrokken, maar dat huis is met slechts drie slaapkamers aan de kleine kant. De kinderen kunnen het goed met elkaar vinden, maar een eigen kamer zou toch wel fijn zijn.

Grote uitdaging

Maar met die gekke woningmarkt is het knap lastig om een woning te vinden met maar liefst zes slaapkamers. Makelaar Alex ging de uitdaging aan en met resultaat: hij vond een pareltje in Bergschenhoek. Wel moest er nog het een en ander aan verbouwd worden om voor die zes slaapkamers te zorgen.

Gekke ervaring

Zoals in de aflevering wel te zien was, zijn Volcmar en Marlies ontzettend blij met hun nieuwe huis. “Het was heel onwerkelijk om op deze manier je nieuwe huis in te stappen, maar ook echt ontzettend leuk”, vertelt Volcmar aan RTL. “Wel is het gek dat je niets hebt gedaan. Normaal gesproken schilder je wat, hang je wat op en zet je de spullen erin. Dat was nu natuurlijk helemaal niet aan de orde. Het besef dat het van ons is kwam dan ook pas na een paar dagen echt.”

Dolenthousiaste kinderen

De kinderen waren niet bij de onthulling, maar kwamen dezelfde dag nog langs. “We hebben de onthulling met de kinderen op dezelfde manier gedaan zoals het bij ons ging”, gaat Volcmar verder. “Daarnaast mocht degene waarvan de kamer was als eerste kijken en de deur opendoen. Ze waren dolenthousiast.”

Weinig veranderd

Marlies vertelt ook dat ze maar heel weinig hebben veranderd of aangepast. “Wel hebben we een aantal dingen toegevoegd. Vooral kastruimte kwamen we her en der nog een beetje tekort.” Bovendien is het lang niet meer zo netjes als het was tijdens de oplevering. “De dingen die je met Moederdag krijgt of die op school worden geknutseld, die hangen we op. Zo wordt het huis ook meer eigen.”

