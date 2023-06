Zó ging het na afloop van ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ met buurman Mark en zijn honden

In de herhaling reed Mr. Frank Visser naar Klazienaveen. Hier werden Henk en Anneke helemaal gek van het constante geblaf van de Mechelse herders van hun buurman Mark. Ze vonden het heel zielig dat de honden dagenlang alleen thuis zaten. Buurman Mark vond dat zelf wel meevallen en wilde de honden absoluut niet wegdoen.

Uitspraak van Mr. Frank Visser

Na een lange uitzending besloot Mr. Frank Visser dat de honden toch écht weg moesten omdat ze voor te veel overlast zorgden. Of dat Mark moest verhuizen. Mark gaf destijds aan dat hij een verhuizing wel over zou hebben voor zijn honden, maar daar stopte de uitzending, kijkers op het puntje van hun stoel achterlatend. Op Twitter vroegen kijkers zich ‘hardop’ af wat er daarna toch gebeurd zou zijn met buurman Mark en zijn geliefde viervoeters. Maar wat zij waarschijnlijk niet weten, is dat ook dáár al eens een aflevering over is gemaakt...

Hoe is het nu met...

Eind 2021 ging presentator Viktor Brand nog een keer langs bij Henk en Anneke in Klazienaveen. Wat bleek? Buurman Mark en zijn blaffende honden waren inderdaad verhuisd. De buren wisten niet precies waarnaartoe, maar Mark zou het over een ‘boerderijtje met veel land’ hebben gehad. Eind goed, al goed dus!

Bron: Mr. Frank Visser, KIJK, Twitter