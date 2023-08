Zo is het om mee te doen aan 'B&B vol liefde' volgens oud-deelnemer Caroline

Toen Ligthart in B&B vol liefde op zoek naar de ware was, runde ze een B&B in Oostenrijk. Als oud-deelnemer weet zij als geen ander hoe het er in zo’n programma aan toe gaat. Metronieuws sprak met haar over haar ervaringen.

Caroline van ‘B&B vol liefde’: zo ziet deelname aan het programma eruit

Volgens de oud-deelneemster is het bijzonder om in B&B vol liefde te zitten. In het echte leven daten de meeste mensen namelijk niet met drie of vier mensen tegelijkertijd, maar in B&B is dat juist de bedoeling. Hoewel ze positief op haar deelname terugkijkt, was het ook heftig: “Daten is normaal gesproken al best spannend en dan moet je ineens je aandacht verdelen en tegelijkertijd ook nog werken. Het daten kost bakken met energie en er zijn continu camera’s op je gericht, maar daar wen je op een gegeven moment wel aan. Soms weet je direct dat het geen klik is, dan kost het daten nog meer energie. Maar deze persoon heeft wel duizenden kilometers voor je gereisd en de moeite genomen om naar je toe te komen.”

Plotseling bekend

Als je in zo’n populair programma verschijnt, ben je binnen de kortste keren een bekende Nederlander. Daar zitten volgens Ligthart zowel vervelende als minder vervelende kanten aan. “Het voordeel was dat ik tijdens de uitzendingen in Oostenrijk woonde en geen Nederlanders tegenkwam tijdens het boodschappen doen. Maar ik moest er wel heel erg aan wennen om mezelf terug te zien en horen op televisie. Terug in Nederland werd ik wel herkend, maar nooit op een vervelende manier. Er komt ontzettend veel op je af en daarom moet je dicht bij jezelf blijven,” zo vertelt ze tegen Metro. Op die manier is de kans op een succesvolle afloop volgens Ligthart groter.

