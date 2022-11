Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Zo knap! Britt Dekker wint déze prijs

Dat Britt Dekker (30) paardenliefhebber is, is eigenlijk een understatement. Met eigen paarden, een paardenkanaal en een nieuwe film die onderweg is. Ze heeft nu de volgende stap gezet: met haar paard George is ze in de prijzen gevallen.