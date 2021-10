Zo ontdekte Kim Kötter dat ze zwanger was van haar derde kindje

Aan het AD vertelt het koppel over die bijzondere tijd. Dat ze allebei best even aan het idee moesten wennen dat er nog een kindje bij zou komen, maar uiteindelijk zielsgelukkig zijn met hun gezinsuitbreiding.

Buik werd steeds dikker

Het gezin van Kim en Jaap voelde als ‘af’ na zoons Muck en Youp. Jaaps zangcarrière ging voor de wind, Kim was net klaar met Expeditie Robinson en startte haar webshop Poespas. En toen bleek ze ineens zwanger.

Kim vertelt dat ze weer topfit wilde worden na Expeditie Robinson. Deelname aan het tv-programma had haar lijf namelijk een flinke optater bezorgd. “Maar het gekke was: mijn buik werd steeds dikker. Mijn personal trainer zei op een gegeven moment: ‘Is er soms iets met je hormonen?’ Was ik misschien zanger?”

Natuurlijke zwangerschap voor Kim Kötter

Dat leek onmogelijk, want het was eerder nooit gelukt om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Toch was het zo, bleek toen Jaap een zwangerschapstest kocht. Hij ging naar een grote Albert Heijn, waar je zelf je boodschappen kunt scannen. Kim: “Voor je het weet gaan de verhalen rond.”

Wennen aan het idee

Omdat ze net mee had gedaan met Expeditie Robinson, vond ze het best eng om zwanger te zijn. Bovendien moesten ze beide aan het idee wennen dat hun gezin verder uitgebreid zou worden. Het voelde net weer of alles op de rit was met hun carrière en de opgroeiende twee kinderen.

Gelukkig was Jaap – nadat hij de schok te boven was – betrokkener dan ooit. Hij was bovendien door de lockdown veel thuis. Kim tegen de krant: “Het is heel dubbel, 2020 was voor veel mensen natuurlijk verschrikkelijk maar het was ons beste jaar ooit.”

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door KIM KÖTTER (@kimkotter) op 2 Oct 2021 om 9:05 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door KIM KÖTTER (@kimkotter) op 2 Oct 2021 om 9:06 PDT

Bron: AD