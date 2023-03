Zo reageert Martien Meiland op het boek van dochter Maxime over seksueel misbruik

Martien reageert bij RTL Boulevard op wat er destijds met zijn dochter is gebeurd. “Het zijn vreselijke dingen als je dat overkomt”, zegt hij.

Op het slechte pad

Maxime was veertien toen ze voor het eerst seksueel werd misbruikt. Daarna werd ze onhandelbaar. Ze vluchtte in de drank en werd verkracht door een ex-gevangene. Daardoor belandde ze op het slechte pad. Over die donkere periode schrijft ze nu een boek.

Martien was er niet

Moeder Erica, maar later ook de geboorte van haar dochter hielpen haar door een moeilijke periode heen. In de tijd was Martien een tijd in Amsterdam toen hij uit de kast was gekomen. Erica gaf hem de ruimte om zichzelf te ontdekken. De zware periode van dochter Maxime stond daardoor wat verder van hem af.

‘Ga het boek lezen’

Ondanks de waarschuwing van Maxime dat het een heftig boek is, wil Martien het wel gaan lezen. “Ik ga het toch lezen. Volgende week ga ik er aan beginnen denk ik.” Ook heeft hij beloofd het boek samen met Maxime te presenteren als het eind maart uitkomt.

Het boek Maxime - misbruikt, ontspoord en nu... gelukkig is geschreven samen met Jan Dijkgraaf en verschijnt op 30 maart.

Bron: RTL Boulevard