Zo reageert Monique Westenberg op de terugkeer van André Hazes op het podium

André sloeg twee edities over van Holland Zingt Hazes omdat hij kampte met een burn-out en een alcohol- en drugsverslaving. Vrijdagavond stond hij er weer.

‘Naartoe geleefd’

“Ik ben f*cking trots op deze gozer”, schrijft Monique in een bericht op Instagram over de comeback van André. “Na anderhalf jaar geen podium, geen publiek, geen stress en geen drank is daar het moment waar hij de afgelopen maanden mentaal keihard naartoe heeft geleefd en gewerkt. Dit keer zonder stress, maar met gezonde spanning en uitkijkend naar het publiek en het applaus dat hij zo gemist heeft.”

Kalm in plaats van gespannen

Volgens Monique was André veel rustiger dan voorheen bij een optreden. “Waar hij voorheen al dagen niet te harden was en er tegenop keek als een gek, heeft dat nu plaats gemaakt voor kalmte, plezier en enthousiasme.”

André trad in september 2021 voor het laatst op voor een groot publiek. Over zijn optreden in de Zigoo Dome van vrijdagavond was hij zelf ook tevreden. “Gek genoeg voel ik me kalmer dan ooit.”

Niet meer samen

Monique en André zijn niet meer samen, maar blijven elkaars grote liefde. “We hebben beiden gezegd dat we elkaars grote liefde zijn, maar ook dat het tussen ons niet meer werkt. Er is te veel gebeurd en we hebben een ander toekomstperspectief”, zei Monique eerder. Samen hebben ze zoontje André (6).

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell) op 11 Mar 2023 om 0:24 PST

Bron: Instagram/ANP/AD