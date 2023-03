Zo reageert Tom Egbers op wangedrag bij ‘NOS sport’

Tientallen werknemers maakten melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS sport. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Presentator Tom Egbers is één van de hoofdpersonen in het verhaal. Het zou gaan om meerdere situaties met vrouwelijke collega’s.

Affaire

Aan tafel bij Khalid & Sophie geeft Tom toe dat hij tijdens zijn huwelijk met MORES-voorzitter (het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de wereld van podiumkunsten, tv en film) Janke Dekker meerdere buitenechtelijke relaties had, waaronder met een stagiaire van twintig. Zelf was hij een veertiger. “Zij was goed, leuk en geestig. Een aanvulling op de redactie”, zo beschrijft Tom.

De twee woonden bij elkaar in de buurt en besloten samen naar huis te rijden. Zo begon de affaire, die uiteindelijk drie jaar zou duren. “Wij zoenden als gelijkgestemden. Wij waren dol op elkaar.” Volgens Tom ging het mis toen hij de affaire afkapte. “Dat heeft zij niet kunnen accepteren. Zij bleef toch berichten sturen.”

Contact met Janke

Zijn dochter kwam de berichten tegen op een oude telefoon en liet ze zien aan haar moeder. Janke besloot de vrouw daarop te contacten. “Mijn vrouw ging haar bellen om te vragen waarom zij bleef lastigvallen. En zij heeft toen dingen gezegd die zo explosief en onjuist waren, maar die tevens een bom vormden voor de reddingskansen van mijn huwelijk.”

Pesterijen

Volgens Tom vinden de verhalen over zijn pestende opmerkingen daar hun oorsprong. “Toen ontplofte ik. Ik was echt woedend en ziedend. Toen heb ik gezegd: ‘Ik ga nooit meer een onderwerp met jou maken. Het kan niet wat jij doet. Je maakt niet alleen mij kapot, maar ook mijn gezin en mijn huwelijk.’”

In het Volkskrant-artikel staat dat Tom de vrouw in het bijzijn van meerdere collega’s ‘de as van het kwaad’, ‘het vergif’ en ‘serpent’ noemde. Ook zou hij wanneer zij langsliep een handgebaar maken waarmee hij deed alsof hij iemands keel doorsnijdt. Tom reageert op de beschuldigingen: “Ik had daar niet op die manier mijn collega’s deelgenoot van moeten maken. Ik heb dat destijds niet goed gedaan. Ik heb daar wel spijt van.”

Werkzaamheden

Na alles besloot hij naar eigen zeggen om terug te treden bij Andere tijden sport, al kwam hij na gesprekken met de hoofdredactie tot de conclusie dat het toch mogelijk was om te blijven. “Ik kreeg te horen: ‘deal with it.’”

Momenteel is Tom niet te zien als presentator bij NOS sport, maar hij is niet van plan om zijn televisiewerk voorgoed neer te leggen. “Mochten er mensen zijn die zich door mij onveilig hebben gevoeld, dan wil ik met die mensen in gesprek. Maar na vier decennia bij het grofvuil gezet te worden, dat laat ik niet zomaar gebeuren. Ik wil dat Studio sport weer een goed en veilig programma wordt.”

Zware tijd

Ook spreekt Tom over de zware tijd thuis nadat zijn affaires bekend werden. “Ik heb mijn gezin daar veel verdriet mee gedaan. Mijn kinderen en vrouw hebben daar onder geleden en ik heb daar uiteindelijk ook hulp voor gezocht. Het was gruwelijk.”

Seksistische opmerkingen, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Grensoverschrijdend gedrag in de media komt helaas héél veel voor. In onderstaande video vertelt Etchica Voorn erover.

Bron: RTL Boulevard, RTL Nieuws