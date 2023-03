Zo reageren Jeroen Rietbergen, Ali B en Marco Borsato op besluit OM

De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is een uitzending van het programma BOOS. Daarin onthulde presentator Tim Hofman dat er bij het populaire tv-programma sprake was van wangedrag. Marco Borsato, Ali B, Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

‘Geschokt’ door besluit

Jeroen wordt verdacht van een zedenfeit dat in 2018 zou hebben plaatsgevonden achter de schermen van The voice. In ieder geval oud-kandidaat Nienke Wijnhoven deed aangifte tegen hem. Zij vertelde bij BEAU dat ze door de bandleider is aangerand. Jeroen zegt in een statement dat hij is ‘geschokt’ door het besluit van het OM.

“Ik heb direct toegegeven me schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, daarvoor oprechte spijt betuigd, alle consequenties genomen en het afgelopen jaar hard aan mezelf gewerkt”, laat hij via zijn advocaat weten.

“Maar ik heb altijd gezegd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting. Dat het OM besloten heeft mij toch te vervolgen terwijl er diverse zaken in het onderzoek naar boven zijn gekomen waaruit blijkt dat van dwang geen sprake is geweest is een hele zware klap en vind ik onbegrijpelijk”, vervolgt de voormalig bandleider.

Statement Ali B

Ali B reageerde via een statement op Instagram. De rapper wordt vervolgd voor drie verschillende zedenmisdrijven, één daarvan is gerelateerd aan The voice of Holland. Het gaat om zedenfeiten die zijn gepleegd in 2014 en 2018. De aangifte van een vierde vrouw wordt geseponeerd.

‘Ik ben blij dat het OM de zaak heeft geseponeerd die zo prominent aan bod is gekomen in de BOOS-uitzending. Ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat er geen strafbaar feit is gepleegd. Het OM is het nu met mij eens. Dat het OM niet tot een algeheel sepot is gekomen, verbaast mij enorm en lijkt te zijn ingegeven door druk van de publieke opinie’, begint Ali B zijn verhaal.

Naar eigen zeggen heeft hij ‘hemel en aarde bewogen om snelheid te krijgen in het onderzoek’. Ondertussen is hij in overleg met het OM mediationgesprekken aangegaan met de vrouwen die aangifte hebben gedaan. ‘Deze gesprekken lopen en zijn zeer waardevol. We hebben het OM verzocht deze gesprekken af te wachten. Dat ze daar niet voor hebben gekozen is onbegrijpelijk, zeker nu deze binnen afzienbare tijd zouden worden afgerond.’

Ali B laat tot slot weten dat hij aan alles heeft meegewerkt en dat tot op heden zal blijven doen. ‘Ik heb het volste vertrouwen in een juiste beslissing van de rechtbank.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ali B (@alibspec) op 14 Mar 2023 om 11:21 PDT

Reactie Marco Borsato

Marco Borsato wil niet reageren op het besluit. Dat heeft zijn advocaat Geert-Jan Knoops laten weten aan het ANP. “Wij hebben onze cliënt vandaag uitvoerig gesproken en hij kiest ervoor om geen inhoudelijke reactie te geven”, zegt de advocaat. “Maar het spreekt voor zich dat hij met instemming heeft kennisgenomen van het besluit en het daar verder bij wil laten.”

Bron: RTL Boulevard