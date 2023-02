Zo sloeg de vonk over tussen ‘GTST’-collega’s Bertrie Wierenga en Dorian Bindels: “‘Ik ben verliefd’, zei hij op een dag”

In 2019 begon Bertrie in de soap, waar ze Dorian tegen het lijf liep. Over die beginperiode vertelt ze: “Eerst waren we collega’s die een beetje langs elkaar heen leefden, dat groeide uit tot vrienden. We gingen steeds vaker leuke dingen doen en voelden wel dat er wat broeide.”

Opbloeiende liefde

Op een dag kwam het hoge woord eruit. “Verdikkeme, ik ben verliefd”, zei Dorian. “Wat doen we hier nu mee?” Bertrie: “Vanaf dat moment was het raak en hebben we elkaar niet meer losgelaten.”

Nuchtere mensen

Ze is nog altijd gek op haar vriend: “Trouwen, kinderen krijgen, met hem wil ik dat allemaal doen. Het feit dat hij uit Rotterdam komt en ik uit Leeuwarden helpt daar wel bij. In beide steden zijn mensen vrij direct en nuchter, dus dat komt goed overeen. Net als onze droge humor trouwens. We weten wat we aan elkaar hebben en kunnen daarop vertrouwen. Inmiddels wonen we al een tijdje samen en zijn we hartstikke blij.”

Terug naar Friesland

De twee wonen samen in de Randstad, Bertrie heeft Leeuwarden achter zich gelaten. Binnenkort zal ze echter minder thuis slapen. Dat heeft alles te maken met haar hoofdrol in de musical De tocht, over Nederlands beroemde Elfstedentocht én haar rol als Maria Magdalena in The passion, dit jaar in Harlingen. Bertrie laat weten: “Als ik straks in de musical speel, te beginnen met één keer per week, dan denk ik dat logeren bij pa en ma er wel in zit. En anders staan er nog genoeg uitnodigingen open. Mijn vrienden hebben al voorgesteld dat ik elke week bij iemand anders slaap.”

Combineren met ‘GTST’

Gaan we haar dan minder in de soap zien? Nee hoor, laat Bertrie weten. “Gelukkig is het makkelijk te combineren. We mogen er bij GTST als acteurs dingen naast doen.” Tegen The passion wilde ze dan ook geen nee zeggen: “Als echte Friezin kun je zulke kansen natuurlijk niet laten lopen.”

Bertrie mocht in de soap al een aantal keren een zwangerschap meemaken. In het echte leven heeft ze dit nog niet mogen ervaren, maar daar komt binnenkort wellicht verandering in, weet entertainmentjournalist Matthijs Albers:

