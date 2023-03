Zo strak als een snaar: Heleen van Royen is fitter dan ooit

Vol trots showt de schrijfster vandaag een jaloersmakend kiekje op Instagram.

Heleen van Royen kan het zelf amper geloven

Heleen trapt af met een verontschuldiging. ‘Sorry voor de spam’, schrijft ze onder een foto van zichzelf, waarop onder andere een afgetrainde buik en aangespannen bicep te zien is. ‘Maar ik kan het zelf amper geloven.’ Ze geeft toe dat ze in eerste instantie voor de makkelijke weg koos. Zo liet ze onlangs haar vet bevriezen.

Dat laatste viel overigens niet bij iedereen in goede aarde. ‘Jammer dat je zonder het bevriezen van jezelf geen vertrouwen had in je lijf in bikini’, vond iemand. Maar, ingreep of niet: Heleen ziet er schitterend uit, daar valt niet over te twisten (vinden wij). Kijk maar.

Fit after 50

Sinds kort is Heleen volledig op de gezonde tour gegaan en heeft ze haar hele levensstijl omgegooid. In de afgelopen vijf weken ging haar eetpatroon op de schop en werd ze een graag geziene gast in de sportschool, zowel in de cardiohoek als het krachthonk. ‘Hopelijk kan ik jou motiveren en inspireren indien nodig. Je kunt op elke leeftijd starten. Je hebt maar één lichaam, wees er zuinig op’, besluit ze haar motiverende woorden met een eeuwenoude wijsheid, gevolgd door hashtags als #FitAfter50 en #GoingTo60.

Jarige job zonder top

Enkele weken geleden, op haar verjaardag 9 maart, trakteerde Heleen ons ook al op een pikante lingeriefoto. ’58 bitches’, luidde het bijschrift bij een foto van de 58-jarige (!) in een zwart setje. ‘You’re sexy and you know… eh SHOW it!’ merkte een volger treffend op.

Meer weten over het spicy huwelijk van Heleen? Hieronder hoor je het.

