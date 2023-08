Zó verliep het dramatische vertrek van Alexandra bij Walter in ‘B&B vol liefde’

Waar eerder Ingrid al aangaf dat het lijkt alsof Walter niet geïnteresseerd is in een relatie, speelt volgens Alexandra hetzelfde.

Waar is Walter?

Alexandra slaapt zelfs niet goed van de sfeer in Walters B&B. “Waar ik tegenaan loop, is dat ik 1200 kilometer heb gereden om Walter te leren kennen, maar ik krijg Walter gewoon niet te zien. Het is zo steriel allemaal. Waar is het spelen? Tantra is ook spelen. Hij wil het liefst iemand die ook tantra doet. Ik mis dat allemaal hier.”

Ze zet er dan ook vraagtekens bij of Walter überhaupt wel klaar is voor een relatie. “Pas ik of een andere vrouw wel in zijn leven? Daar heb ik een heel groot vraagteken bij. Ik ga voor het beste en met minder neem ik geen genoegen.”

Afscheid

Walter is er echter zeker van dat hij op zoek is naar een relatie. Hij moet het naar eigen zeggen met iemand die meedoet ‘wel willen en voelen’. Alexandra is volgens hem niet de juiste persoon. “Ik wil ook met je delen dat ik geen fysieke aantrekking voel”, vertelt hij haar. Alexandra lijkt er niet heel rouwig om en reageert: “Succes met je B&B en succes met dat je een fijne vrouw gaat vinden die echt in je leven past en doet wat jij wilt. Zo voelt het. Jij wilt de leiding hebben.”

Kwaad bloed

Daarmee blijft alleen Corina over voor Walter. Volgens Alexandra krijgt Corina daarmee haar zin. Ook aan haar deelt ze een sneer uit. “Ze denkt: zo, weg! Dat is wat ik wil. Nu heb ik hem alleen. Nu kan ik lekker op date gaan. Mijn intuïtie voelde dat al die tijd al.”

De speelgoedknuffel die ze van Walter cadeau geeft, hoeft ze ook niet meer. “Flikker op met je hondje. Geef het lekker aan iemand anders, maar niet aan mij. Even snel in een papiertje gewikkeld. Dat is toch totaal niet inleven in iemand. Ik geef iets wat ik tegenkom in een papieren zak. Is dat een cadeautje?” Als Walter haar vraagt of ze boos is, antwoordt ze: “Ik ben eerder opgelucht dat mijn intuïtie erg juist is.”

Verleiden

Walter vindt het niet erg dat Alexandra vertrekt. “Ik had meteen het gevoel van: die komt me even verleiden. Ze gaat haar trucjes doen met haar massages en sessies. Zo voelde het.” Hij voegt nog toe: “Jammer dat het zo moet gaan. Het brengt mij niets om boos te worden. Integendeel. Het leven is veel te mooi om energie aan negatieve dingen te geven.”

Als Alexandra vertrekt, heeft ze nog een paar laatste woorden over voor Walter en Corina: “Dat de liefde ervan af mag stromen, maar mijn gevoel zegt van niet”, waarna ze in zichzelf mompelt: “Het wordt altijd beter.”

Bron: RTL Boulevard