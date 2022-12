Zo viel dochter Joëlle van Estelle Cruijff tien kilo af

Als eerste vertelt Joëlle dat ze geen dieet heeft gedaan. Dat heeft ze allemaal al eerder gedaan, zoals Weight Watchers. “Dat werkte voor mij niet. Het enige wat ik heb gedaan, zijn kleine veranderingen aanbrengen in mijn voedingspatroon”, vertelt ze. Als tip geeft ze dat je in plaats van gewone cola Cola Zero kunt nemen en volkoren- of speltpasta in plaats van de gewone versie.

Een methode die wel voor Joëlle werkt, is intermittent fasting. “Tussen 12.00 uur ’s middags en 20.00 uur ’s avonds eten en daarna niet meer. Ik at daardoor minder en dat doe ik nog steeds.”

Bewuster eten

Een tip die de dochter van Estelle en Ruud ook geeft, is bewuster eten. “Als je je eerste hap eten hebt genomen, leg dan je vork neer en neem even een slok water. Meer water drinken, is sowieso goed.”

Ook dacht ze aan eiwitten verhogen. Als ze zin had in een baguette filet americain deed ze er een gekookt eitje op. Vezels zijn ook “superbelangrijk”, legt ze uit. “Vezels zorgen ervoor dat je sneller verzadigd bent. Kies dus liever voor volkorenbrood of spelt in plaats van de witte boterham.”

Minder alcohol

Joëlle trok al vanaf woensdag een fles wijn open. Ze heeft zichzelf opgelegd dat ze nu nog een of twee keer in de week alcohol mag drinken. “Drank is de boosdoener. Als je calorieën tekort komt en dat compenseert met zes glazen wijn, dan werkt dat niet. En het is zonde.”

Krachttraining

Overigens is Joëlle niet helemaal gestopt met een glaasje wijn. Ze kon zich af en toe ook laten gaan zonder schuldgevoel. Ze is nu ook vaker in de sportschool te vinden. “Mensen die mij kennen, weten dat ik daar niet van hou.” De afgelopen vier maanden heeft ze met een personal trainer krachttraining gedaan. “Ik merk dat het mijn lijf zo goed doet.”

Haar tip: zoek iets wat je leuk vindt, al is het een halfuur lopen met je hond.

Bron: TikTok