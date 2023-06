Zó vieren bekende Nederlanders vaderdag: ‘Mijn grote voorbeeld’

We delen een greep uit de liefdevolle odes van BN'ers aan hun vader en/of de vader van hun kinderen op social media.

Frank van der Lende

“Ondanks al het geneuzel van ‘ja bedacht door de grote bedrijven, commercieel gedoe enzo’ vind ik het toch bijzonder”, schrijft radio-dj Frank van der Lende op Twitter. “Groetjes van een trotse vader.”

Eerste Vaderdag als vader. Ondanks al het geneuzel van ‘ja bedacht door de grote bedrijven, commercieel gedoe enzo’ vind ik het toch bijzonder. Groetjes van een trotse vader. ❤️ — Frank van der Lende (@FrankvdLende) 18 juni 2023

Samantha Steenwijk

Zangeres Samantha Steenwijk deelt meerdere foto’s van haarzelf met haar vader op Instagram. “Fijne Vaderdag voor alle vadertjes!! Ik heb toevallig de leukste en de stoutste”, schrijft ze. Lief!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Samantha Steenwijk (@samanthasteenwijk) op 18 Jun 2023 om 5:01 PDT

Chantal Janzen

Presentatrice Chantal Janzen zet de vader van haar kinderen in het zonnetje met een bericht op Instagram-account. Ze deelt een foto van haar gezin en schrijft daarbij onder andere: “Mijn grootste geluk, en dit alles door, en met m’n grootste liefde.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 18 Jun 2023 om 5:14 PDT

Ilse de Lange

Voor Ilse DeLange is vaderdag een dag om haar overleden vader te herinneren. “Als ie toch eens even weer spontaan met z’n lachend gezicht de deur binnen kon komen en we samen deze herinneringen op konden halen”, schrijft de zangeres bij een foto van haarzelf en haar vader. “Wat zou ie trots zijn op mijn broers en mij.. en op m’n ma die het zo goed doet een dag vol mooie herinneringen aan de liefste!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ilse DeLange (@ilsedelangemusic) op 18 Jun 2023 om 5:01 PDT

Nicolette van Dam

Nicolette van Dam is trots op haar voorbeeld, schrijft ze op Instagram, waarbij ze onder meer een foto van haarzelf en haar vader deelt. ‘Maak van elke dag een feestje en koester elk moment die we met elkaar kunnen delen’, is wat mijn papa ons altijd meegeeft. Nou, en dat doen we!’ Ook schrijft de presentatrice aan iedereen te denken die een vader moet missen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 18 Jun 2023 om 5:02 PDT

Marly van der Velden

Actrice Marly van der Velden zet de vader van haar kinderen in het zonnetje op haar social media. ‘Ik had geen betere vader kunnen wensen voor onze kids’, schrijft ze bij een foto van haar man en kinderen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marly Van der Velden (@marlyvd) op 18 Jun 2023 om 5:03 PDT

Roxeanne Hazes

Ook Roxeanne Hazes staat stil bij vaderdag door foto’s te delen van haar partner en zoontje samen. ‘Mijn hart’, schrijft bij het bericht.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 18 Jun 2023 om 5:04 PDT

Renate Gerschtanowitz

Presentator Winston Gerschtanowitz wordt door zijn vrouw met veel lieve woorden toegesproken op Instagram. Ze schrijft: ‘De allerliefste papa voor onze mannen. Nog even kletsen ‘s avonds, zwemmen, lekkere dingen halen, stoeien, mee naar hockey, vergeten lunchpakketten na brengen , de vetste sneakers regelen , helpen met huiswerk, mannenavonden…een kleine greep… Je bent hun rots en ik had met niemand anders onze kinderen willen groot brengen.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Renate Gerschtanowitz (@renategerschtanowitz) op 18 Jun 2023 om 5:05 PDT

Frans Bauer

Frans Bauer laat op Instagram weten flink te zijn verwend voor vaderdag. Zo vertelt hij dat hij scheerschuim en badschuim heeft gekregen, maar dat hij ook een prachtige ketting in ontvangst mocht nemen. En achter deze ketting zit een mooie betekenis. Frans vertelt: ‘Ze noemen mij altijd hier thuis de gorilla en ik loop altijd thuis met een koptelefoon of een microfoon in mijn hand. Daarom hebben ze iets bijzonders voor mij gemaakt en ik ben er ontzettend trots op.’ Terwijl Frans enthousiast over het bijzondere cadeau van zijn zoons praat, laat hij in de video zijn nieuwe ketting zien.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Frans Bauer (@fransbauer) op 18 Jun 2023 om 5:06 PDT

Bron: RTL Boulevard