Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Zo vieren BN’ers Pride in Amsterdam

Na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie mocht het weer. De Canal Parade werd zaterdag groots gevierd met maar liefst tachtig boten in de Amsterdamse grachten. Ook veel bekende Nederlanders waren in de stad en stonden op of naast boten.