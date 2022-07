Zo zag hunk Hans uit ‘B&B vol liefde’ er vroeger uit

Hij kon niet wachten tot donderdag voor deze zogenaamde throwback Thursday.

Hans uit B&B vol liefde

Hans staat bekend om zijn stoere randje, zijn liefde voor paarden en het feit dat hij nooit droog staat (wijn genoeg daar in Frankrijk, óók in het slapende dorp Dégagnac). Zijn bed and breakfast Du Passe Temps runt hij geheel op zijn eigen manier en middels het programma hoopt hij een vrouw te vinden die naadloos op zijn leven aansluit én aan zijn wensen voldoet.

Aan aanmeldingen geen gebrek voor ons Hans. Na het zien van deze oude foto die uit zijn ‘hunk fase’ stamt, snap je misschien wel waarom.

Overnachten bij Hans

Wil je net als Petra en Yovan eens overnachten bij Hans? Dan kun je een nachtje boeken in Du Passe Temps. Je kunt logeren in een van de twee vakantiehuizen of drie b&b-kamers, op de camping of in het chalet. Hier vind je meer informatie over slapen in de b&b van Hans en de andere kandidaten.

Bron: Facebook