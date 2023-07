Zo zag Joy uit ‘B&B vol liefde’ er vroeger uit

We kunnen zijn zoektocht naar liefde al een aantal weken volgen, maar er is nog geen sprake van vlinders bij de 26-jarige Joy. Hij stuurde kandidate Zoé al naar huis en ook met Nathalie bleek het geen match. Babette verblijft nu al een tijdje in de B&B en gisteravond zagen we hoe daar zijn favoriet Esra bij kwam. Zal het iets worden tussen de twee?

Mount Joy

Van Joy weten we dat hij een nogal ambitieuze jonge man is. In B&B vol liefde vertelt hij continu vol passie over Mount Joy, het imperium dat hij wil opbouwen in het Spaanse Malaga. Die plannen heeft hij al jaren. Joy bracht zijn jeugd vooral door op Bali en die tijd stond volgens hem in het teken van vrijheid en zelfstandigheid. Op zijn twintigste besloot hij in zijn eentje naar Spanje te vertrekken om het vervallen en verlaten vakantiehuis van zijn vader op te knappen. Hij bouwde er zijn bestaan op. Maar wat bleek vorige week? Er staan drie huizen die bij Mount Joy horen te koop! Betekent dat het einde van Mount Joy? Nee hoor! “Op dit moment heb ik zelf nog drie verblijven beschikbaar voor verhuur. Eén daarvan is het huis waar alles tijdens B&B vol liefde is gefilmd. Daarnaast verhuur ik nog twee unieke verblijven in de achtertuin die tijdens de opnames zijn gebouwd”, laat Joy weten. Benieuwd hoeveel het kost om daar te verblijven? Lees het hier.

Kiekjes uit de oude doos

Joy pakt alles net even iets anders aan dan de gemiddelde jongen van zijn leeftijd en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Geen wonder dat de ambitieuze Joy bij de dames in de smaak valt... en zijn looks zijn natuurlijk ook niet verkeerd! Maar zo heeft Joy er natuurlijk niet altijd uitgezien. Op zijn Facebook-pagina stuitten we op wat kiekjes uit de oude doos.

Zo kwamen we deze foto tegen van Joy toen hij nog een klein knulletje was, samen met zijn moeder:

En deze foto’s van Joy als puber:

Tijdens de tweede week ‘B&B vol Liefde’ gebeuren een hoop wonderlijke dingen. Een hoop om te bespreken als we Libelles Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers mogen geloven. In deze video praten ze je bij over de hoogtepunten en bespreken ze leuke nieuwtjes over de kandidaten:

