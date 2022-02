Zo zag Sven Kramer er tijdens zijn allereerste Olympische Spelen (in 2006!) uit

Kramer was destijds pas 19 jaar, maar pakte meteen twee medailles.

Zilver en brons

Hij trapte in Turijn af met een zilveren medaille op de 5.000 meter. Bij de ploegenachtervolging was Nederland topfavoriet voor het goud. Maar in de halve finale sloeg het noodlot toe: Kramer schaatste over een blokje heen en kwam ten val. Uiteindelijk pakten Kramer, Wennemars, Tuitert, Ritsma en Verheijen in de strijd om de derde en vierde plek het brons.

Wennemars, Verheijen en Kramer balen na de mislukte halve finale:

Beeld ANP / ANP

Maar zijn uiteindelijk toch trots op en blij met hun derde plek:

Beeld ANP / ANP

Kramer tijdens de huldiging met (toen nog) koningin Beatrix:

Beeld ANP / Benelux Press

Happy couple

Een jaar na de winterspelen in Turijn leerde Kramer zijn huidige vriendin Naomi van As (38) kennen op het Sportgala. Niet veel later waren ze officieel een stel. Op 21 oktober 2018 kwam hun dochtertje Kae ter wereld.

Bron: ANP