Zó zien de drielingzussen van presentatrice Hélène Hendriks eruit

Inmiddels is het krijgen van een drieling geen groot nieuws meer, maar in 1980 was het dat nog wel. De drie kwamen zelfs in de krant!

Helene Hendriks

De zussen van Hélène heten Judith en Claire. Op 9 augustus 1980 werden de drie geboren in Breda. Onlangs deelde Hélène bijzondere foto’s met haar zussen.

Sportieve zus Claire

Zus Claire is net als Hélène gek op sport. Sterker nog: ze heeft lange tijd internationaal gehockeyd en is in 2007 wereldkampioen zaalhockey geworden. Inmiddels is ze in dienst van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond en daar heeft ze al verschillende managersfuncties bekleed.

Jeugd

Claire stond in de krant vanwege het feit dat ze jong hockeytalent begeleid. Daar was Hélène nogal trots op: ze besloot het op Instagram te delen. In het artikel vertelt Claire over hun jeugd: “Mijn vader was turnleraar, tenniste ook en bovendien hockeyde hij, evenals mijn moeder.” De drieling ging altijd met hun ouders mee als ze gingen sporten.

Manager van Helene

Claire is een tijdje manager geweest van Hélène. Hierover vertelt ze: “Dat ging met name om planningen maken, contact houden met mediapartijen en onderhandelingen voeren over opdrachten met tussenpersonen.” Inmiddels is dat niet meer zo, omdat Hélène ‘te groot’ werd: “Nog altijd krijgt ze 30 tot 40 aanvragen per dag binnen, dat was voor mij niet meer te behappen. Ik ben blij dat ik het een tijdje voor haar heb kunnen doen, maar inmiddels is dat strak georganiseerd.”

Handtekening

“We zijn heel trots op elkaar en we gunnen elkaar eigenlijk alles”, vertelt Claire over haar zus. “Als ik op straat met haar loop, wil iedereen op de foto of een handtekening. Niet van mij als wereldkampioen, maar van mijn zus als tv-ster.”

Judith

Zus Judith staat wat minder in the picture. Samen met haar zakenpartner Marieke is ze eigenaar van het sustOILable, een merk met natuurlijke verzorgingsproducten.

Beeld Eigen beeld

