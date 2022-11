Zó zien de kinderen van Anita Witzier eruit

Haar oudste kind is zoon Bram. Hij werd deze maand 30 jaar. Haar dochter heet Julia en is 25 jaar. Julia is afgestudeerd in marketing en communicatie.

De kinderen van Anita Witzier

Anita is hartstikke trots op haar kinderen en deelt regelmatig leuke foto’s van ze op Instagram. Toen Bram vorig jaar zijn verjaardag vierde, schreef ze bij een foto van hem: ‘En toen was het afgelopen vrijdag ineens 29 jaar geleden dat mijn allerliefste zoon Bram geboren werd en mij moeder maakte. Ik heb veel te danken aan het moeder zijn en aan mijn zoon én dochter. Daarom heb ik ook hen een bedankbrief geschreven.’ Die brieven publiceerde ze in haar boek En bedankt.

Ex-man

Anita kreeg haar twee kinderen met haar ex-man Jeroen van Baaren, met wie ze tot 2001 getrouwd was. In 2014 stapte ze in het huwelijksbootje met haar huidige partner, Michel Nillesen.

Scheiding

Anita vertelde eens aan Story dat ze het heel erg vond dat Jeroen en zij scheidden toen de kinderen nog klein waren. “Dat ik mijn kinderen niet in een gewoon gezin kon laten opgroeien. Daarmee heb ik ze tekort gedaan, denk ik”, aldus Anita.“We gingen uit elkaar toen de kinderen vier en negen waren. De ene week woonden ze bij hem, de andere week bij mij. Om het makkelijk te maken, zijn we altijd vlak bij elkaar blijven wonen, maar toch werkte het niet. Daarom zijn ze uiteindelijk toch weer bij mij in huis gekomen.”

Dochter kampte met een eetstoornis

Ook vertelde ze in Linda’s wintermaand dat dochter Julia in haar tienerjaren kampte met een eetstoornis. “Tussen haar 14e en ongeveer een jaar geleden heeft Julia het heel lastig gehad. Ze vond het moeilijk te zijn wie ze is. Dat had een aantal oorzaken en ze ontwikkelde een eetstoornis, die alles beheerste. Die strijd ging ze zelf helemaal aan en bracht ze tot een goed einde. Dat is ontzettend knap”, aldus de openhartige Anita.

Gelukkig gaat het inmiddels hartstikke goed met de twee. Zó zien ze eruit:

