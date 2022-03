Zo zien de kinderen van Will Smith er nu uit

Dit is hoe hun kids er nu uitzien.

Jaden

Jaden Christopher Syre Smith wordt dit jaar 24. Hij is acteur en rapper, precies de omgekeerde volgorde die zijn vader aanhield. Jaden is tevens een medeoprichter van Just water, een bronwaterbedrijf waarbij duurzaamheid voorop staat.

Willow

Het zusje van Jaden heet voluit Willow Camille Reign Smith. Ze is twee jaar jonger dan haar broer en is actrice en artiest. Onlangs bracht ze haar nieuwe album I feel everything uit.

Trey

Wist je dat Will ook een zoon heeft uit een vorige relatie? De 29-jarige Trey kreeg hij samen met zijn ex Sheree Zampino. De oudste zoon van de acteur werkt net als de rest van de familie in de filmindustrie en maakt ook muziek.

Dad you’re my Literal Guy in Life 🌌🚀 We might look semi kinda fly in this Pic but i’m not sure 🌌🚀 Shout out to @alansilfen for capturin them Fire Moments 🙌🏽🌌🚀 @willsmith #AcENation #Dubai pic.twitter.com/7n8q5UpBVJ — Trey Smith (@treysmith0011) 21 oktober 2018

Oscar-incident

Het Oscar-incident houdt het internet bezig. Mocht je het (gek genoeg) gemist hebben: Will verkocht comedian Chris Rock een flinke klap op het podium, nadat hij een grap maakte over Wills vrouw Jada. Chris grapte dat Jada een mogelijke kandidate is voor G.I. Jane 2, een film waarin de hoofdrolspeler een gemillimeterd kapsel heeft.

Die grap schoot bij zowel Jada als Will compleet het verkeerde keelgat in. Jada lijdt namelijk aan de alopecia. Bij deze aandoening verliest iemand veel haar, waardoor diegene gedeeltelijk of helemaal kaal kan worden.

Inmiddels heeft Will zijn excuus aangeboden voor de klap. “Grappen over mij horen bij het vak, maar een grap over Jada’s medische toestand was me te veel en ik reageerde emotioneel”, schrijft Will op Instagram. “Ik wil graag publiekelijk mijn excuses aan jou aanbieden, Chris. Ik ben over de schreef gegaan en zat fout.”

Reactie Jaden

Inmiddels heeft ook Jaden gereageerd op het incident. Hij laat weten dat hij achter de keuze van zijn vader staat met de woorden: “Dat is hoe we het doen.”

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) 28 maart 2022

Bron: Instagram