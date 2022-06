Zó zien de knappe zoons van Babette van Veen eruit

Wij stellen je voor aan Sebastiaan en Silvijn.

De zoons van Babette van Veen

Babette kreeg haar zoons met presentator Bas Westerweel. Ze was twaalf jaar getrouwd met Bas tot hun relatie tot een pijnlijk einde kwam. Bas zou verliefd zijn geworden op de buurvrouw: de reden voor een scheiding.

Ex-man

Bas bleef vier jaar samen met de desbetreffende buurvrouw en is nu alweer enige tijd gelukkig met Marieke Hulsegge, de ex-vrouw van Eddy Zoëy.

Alleenstaande moeder

Babette heeft hun zoons grotendeels alleen opgevoed. Na de scheiding bleef ze achter in hun woning in Maarssen. Pas toen ze een comeback maakte in GTST ging het financieel beter en verhuisde ze met haar zoons naar een nieuwe woning in Soest.

Single

Babette heeft sinds haar scheiding geen langdurige relatie meer gehad. Daarover vertelde ze aan Story: “Waarschijnlijk wil ik te veel van een man. En ik vind het ook best lastig om een leuke vent te vinden. Waar kom je die tegen? Ik ben niet van het tinderen of internetdaten. Ik ga weleens met een man uit, maar dat zijn dan altijd bekenden van vriendinnen die me aan iemand willen koppelen. En dat loopt altijd op niets uit.”

Voordeel van vrijgezel zijn

“Er volgt bijna nooit een tweede date met dezelfde man. Misschien komt dat ook wel omdat ik mijn bestaan als single juist fijn vind. Ik mis absoluut geen man in mijn leven. Het is heerlijk om zelf te bepalen of en wanneer ik een fles wijn opentrek, lekker lui op mijn bank wil hangen of in mijn eentje op vakantie ga. De voordelen van het vrijgezel zijn vind ik groter dan dat je een relatie hebt waarin je met alles rekening moet houden”, aldus Babette.

Foto's van zoons

Op Instagram post Babette niet vaak foto's van haar zoons. Zo schreef ze op Moederdag: “Ik post nooit iets met mijn ‘kinderen’ die inmiddels twee koppen groter zijn dan ik... maar op Moederdag mag het, toch? Doe ik er één van de twee, ik vergeet ook altijd foto’s te maken, zo suf.”

Kinderen ‘nemen’

“Ik denk er best vaak aan,” vervolgt ze in de caption, “dat op het moment dat je denkt aan het ‘nemen’ (dat geluk moet je hebben) van kinderen… je toch geen idee hebt waar je aan begint? En hoe snel gaat het allemaal?! Nu ben ik zo iemand die steeds tegen mensen met kleintjes zegt ‘geniet ervan het is zo voorbij’. Alle leeftijden zijn leuk, kleine kinderen, grote kinderen…maar wat gaat het bizar snel”, aldus Babette.

Rolletje in GTST

In Achter het perfecte plaatje op reis vertelt Babette een grappig feitje over haar oudste zoon Sebastiaan. Hij had bijna een rolletje in GTST gehad. Hij heeft namelijk ooit auditie gedaan nadat de baas van Babette hem zag lopen. Toen zeiden ze: ‘Wat een knappe gast, wil-ie geen auditie doen?’ En dat zou hij eigenlijk best goed hebben gedaan. Maar ik denk niet dat het iets voor hem is.”

Plezier en geluk

Over haar zoons zegt ze: “Mijn zoons zijn eigenlijk gewoon alles. Ik heb natuurlijk twee jongens min of meer alleen opgevoed en dat was niet altijd makkelijk. Ik heb er veel voor moeten laten, maar ook heel veel plezier en geluk van beleefd.”

Elf jaar geleden maakte Babette van Veen een nare periode mee. Nog steeds heeft ze daar een beetje last van en houdt ze er rekening mee dat ze de rest van haar leven single blijft:

Bron: Instagram