Zo zien de man en kinderen van 'MAFS'-expert Eveline Stallaart eruit

In het dagelijks leven adviseert ze mensen op het gebied van relaties, maar hoe ziet haar eigen liefdesleven er eigenlijk uit?

Gezin van Eveline Stallaart

Eveline is al bijna 10 jaar getrouwd met haar man en heeft twee zoontjes, Seb (2014) en Vik (2017). Vooral van die twee schattige kereltjes deelt ze een boel lieve plaatjes op Instagram.

Partner

Wanneer Eveline in de media komt, gaat het natuurlijk vooral over haar werk als seksuoloog en psycholoog. Het is niet gek dat ze het niet vaak over haar man heeft, werk en privé moet je immers gescheiden houden.

Lieve kiekjes

Toch deelt Eveline sporadisch een foto van haar partner. Zo hebben we een paar gezinskiekjes kunnen vinden én twee trouwfoto's uit de oude doos. Het is namelijk al bijna 10 jaar geleden dat Eveline en haar man in het huwelijksbootje stapten.

Allereerst wat lieve kiekjes met haar twee zoons:

En dan wat foto's waar ook haar man op staat:

Bron: Instagram