Zó zien de partner en kinderen van Yvon Jaspers eruit

Yvon is samen met de zes jaar oudere Pieter van Beukering, die als milieu-econoom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam werkt.

Haar helden

De twee werden gekoppeld door een vriend. Toen het stel in 2005 trouwde, was Yvon een paar maanden zwanger van dochter Keesje. Pieter en Yvon hebben beiden een drukbezette baan. Zo zei Yvon in een eerder interview met Libelle: “Ik zou meer tijd willen hebben. De afgelopen tijd was ik bezig met een boek, twee tv-programma’s, een studie en ik heb ook nog een gezin. Dat is niet handig.” Maar dat staat het familiegeluk niet in de weg. "Heel cliché, maar mijn helden in het leven zijn mijn man en kinderen."

Wel een beetje streng



Het stel heeft twee kinderen, dochter Keesje (16) en zoon Tijl (15). De presentatrice vertelt dat ze een vrij strenge moeder is, omdat ze het belangrijk vindt dat haar kinderen bijzondere dingen niet als vanzelfsprekend ervaren. "Ik vind het mijn taak om Keesje en Tijl mee te geven dat er iets bestaat als dankbaarheid, dat ze bevoorrecht zijn. Dat je dingen moet delen en weggeven, dat je ziet wat een ander voor je doet." Verder zorgt het gezin natuurlijk voor labradoodle Tommy, die je vast en zeker kent van Boer zoekt vrouw.

Gelukkig gezin



En zó ziet het gezin van Yvon Jaspers eruit...

Yvon Jaspers met partner Pieter van Beukering en hun zoon Tijl en dochter Keesje tijdens een filmpremière in 2015. Beeld Brunopress

Bron: Instagram