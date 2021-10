Zó zien de zoons van Janny van 'Heel Holland Bakt' eruit

We gingen op onderzoek uit en kwamen erachter dat Janny twee zoons heeft met haar ex-man. En nee, haar jongens (of eigenlijk al mannen) zijn geen bakkers. Of koks. Haar oudste zoon Roderick zit in de kunst en haar jongste zoon Diederick doet modellenwerk en is daarnaast China-deskundige en Japanoloog.

Het Heel Holland Bakt-jurylid samen met haar twee zoons:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Roderick van der Lee (@roderickvanderlee) op 22 Oct 2021 om 8:52 PDT

Links Roderick, rechts Diederick:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Roderick van der Lee (@roderickvanderlee) op 22 Oct 2021 om 8:56 PDT

Janny met haar kleindochters:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Janny van der Heijden (@jannyvanderheijden) op 22 Oct 2021 om 8:58 PDT

Bron: Instagram