Zo ziet de ‘Downton Abbey’-cast er in het echt uit

Dit is hoe de Downton Abbey-cast er in het dagelijks leven uitziet.

Lady Cora en Lord Grantham uit Downton Abbey

Elizabeth McGovern (60) speelt de rol van Lady Cora en Hugh Bonneville (58) die van Lord Grantham. Staan die grijze lokken Elizabeth niet prachtig?

Elizabeth McGovern en Hugh Bonneville als Lady Cora en Lord Grantham. Beeld Brunopress/Carnival Films

Lady Mary

Michelle Dockery (40) vertolkt de rol van Lady Mary, de oudste dochter van Lord en Lady Grantham. Wij kunnen de gelijkenis wel zien.

Michelle Dockery als Lady Mary Beeld Brunopress/Carnival Films

Lady Edith

Laura Carmichael (35) speelt Lady Edith, de middelste dochter van Lord en Lady Grantham. Haar roaring twenties-kapsel ruilt ze in het dagelijks leven in voor een luchtige bob.

Laura Carmichael als Lady Edith Beeld Brunopress/Carnival Films

Daisy Mason

Sophie McShera (36) vertolkt de rol van Daisy Mason. In de serie werkte ze zich op van keukenmeid tot assistent-kok.

Sophie McShera als Daisy Mason Beeld Brunopress/Carnival Films

Anna Smith

Joanne Froggatt (41) speelt kamenierster Anna Smith. Ze is de de ultieme schakel tussen de Upstairs en Downstairs.

Joanne Froggatt als Anna Smith Beeld Brunopress/Carnival Films

Isobel Crawley

Penelope Wilton (75) kennen we natuurlijk als Isobel Crawley. In het echte leven gaat ze liever voor een luchtig kapsel zonder al die haarlak. Én haar wit-grijze lokken.

Penelope Wilton (75) als Isobel Crawley Beeld Brunopress/Carnival Films

Violet Crawley

Maggie Smith (87) speelt de iconische Violet Crawley. Helaas was ze maandagavond niet aanwezig tijdens de première, maar beelden genoeg van de actrice in haar natuurlijke habitat. En ja, ook dat is een verschilletje met haar karakter in Downton Abbey.

Maggie Smith als Violet Beeld Brunopress/Carnival Films

Bron: Nouveau