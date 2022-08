Zó ziet de partner van ‘De slimste mens’-kandidaat Erik van Muiswinkel eruit

Erik van Muiswinkel is acteur, zanger, presentator, cabaretier en kleinkunstenaar. Je kunt ’m dus kennen van talloze televisieprogramma's, filmrollen en theateroptredens. Ook voor kinderen heeft hij een bekend gezicht. Hij was namelijk van 1998 tot 2015 hoofdpiet in Het sinterklaasjournaal.

De vrouw van Erik van Muiswinkel

Zijn vrouw is Paulien Schoof. Samen hebben ze drie kinderen: Kitty, Kees en Emma. Zij zijn alle drie volwassen en uit huis. Over zijn zakelijke succes en de twee woningen van Erik en zijn vrouw schreef Quote jaren geleden eens. Zijn vermogen werd destijds geschat op € 1,4 miljoen.

Kinderen gingen gewoon mee

Erik is altijd druk geweest met zijn carrière, ook toen zijn kinderen nog jong waren. In een interview met het AD vertelde hij dat hij niet denkt dat zijn gezin onder zijn werk heeft geleden. Hij nam zijn kinderen altijd mee naar voorstellingen en daar genoten ze onwijs van: “Daar hebben ze het nog steeds over. Ze hadden op zo’n dag de gehele schouwburg als speeltuin. En ze zagen nog eens wat van Middelburg en Maastricht. Op de terugweg gingen we, vaste prik, langs de Mac.”

Erik was ook vaak weg

Wel had het een keerzijde. “Als je zelf teveel aan je kop hebt, mis je thuis veel”, vertelde Erik. “Dan ben ik, zoals ik dat noem, ‘een maand op zee’ om de voorstelling af te krijgen en zitten je vrouw en kinderen in de zaal bij de première. Als je na afloop met ze spreekt, besef je hoe je achterloopt. Dingen op school, ruzies. Je krijgt toch het verwijt: ‘Waar was je?’”

Zo ziet de vrouw van Erik van Muiswinkel eruit

Inmiddels is alles goed gekomen en wat zal Eriks gezin trots zijn op zijn prestaties bij De slimste mens. Wij zijn razend benieuwd of hij er met de winst vandoor gaat. Tot die tijd, voor de nieuwsgierigen onder ons: zó ziet Eriks vrouw eruit:

Paulien Schoof, de partner van ‘De slimste mens’-kandidaat Erik van Muiswinkel Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Zó ziet de partner van ‘De slimste mens’-kandidaat Erik van Muiswinkel eruit Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Naamgenoot Erik van der Hoff had jarenlang een relatie met déze zangeres:

Bron: Wikipedia, BN de stem