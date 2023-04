Zó ziet de partner van Judas in ‘The Passion' Buddy Vedder eruit

Buddy’s partner, Ginny Pauw, is een professioneel danseres, choreograaf, docent én bekend bij het grote publiek. Ze liet namelijk haar danskunsten al in verschillende tv-programma's zien.

Liefde op het eerste gezicht

In eerdere interviews vertelt Buddy dat het voor hem liefde op het eerste gezicht was. Toen hij Ginny in 2017 bij de repetitie van Dance Dance Dance zag, wist hij dat zij de vrouw van zijn leven zou worden. Het stel besloot een jaar later hun relatie officieel te maken.

Foto's van Buddy Vedder en Ginny

Buddy en Ginny wonen al een tijdje samen in een appartement in Amsterdam. Naast hun drukke bestaan in de hoofdstad, gaan ze regelmatig op reis naar mooie bestemmingen. Zo reisden ze laatst samen af naar Vietnam. Het fotogenieke stel plaatst regelmatig foto’s. Bekijk hieronder wat foto’s van ze.

Bron: Instagram