En zij is geen onbekende van ons.

Partner van Thomas van Luyn

Sinds 2008 is Thomas getrouwd met Barbara van Erp. Barbara is oprichter van Snippet Media, de drijvende kracht achter het online magazine voor ouders Me to We. Ze is ook geen onbekende in de bladenwereld. Zo is ze hoofdredacteur van SAAR Magazine en werkte ze voor - jawel - Libelle!

Gezinsfoto's

Thomas en Barbara wonen samen in Amsterdam. Ze hebben twee zoons: Felix en Morris. Bekijk hieronder wat kiekjes van Barbara en de jongens. Zouden zij al weten of Thomas de mol is of niet?

Bron: Instagram