Zó ziet de tweeling van Art Rooijakkers eruit

In april 2017 werd Art vader van dochters Puk en Keesje (5). Art is altijd open geweest over zijn kinderwens. Toen zijn toenmalige vriendin Andrea zwanger bleek van een tweeling, zei hij in een interview met 3FM: “Ik doe het in één keer goed, twee kinderen.”

Sinds vorig jaar is de presentator niet meer samen met de moeder van zijn kinderen. Na twintig jaar heeft het stel een punt achter hun relatie gezet.

Zoete kiekjes

Via Instagram deelt de presentator regelmatig zoete kiekjes van zijn meisjes, al doet hij dat wel grotendeels ‘onherkenbaar’. Kijk nou, hoe lief.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Art Rooijakkers (@artrooijakkers) op 10 Jan 2023 om 5:33 PST

Art werd voor Libelle aan een vragenvuur onderworpen:

Bron: Instagram, RTL Boulevard