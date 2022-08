Zó ziet de vriendin van mediadeskundige Rob Goossens eruit

Maar wat weet je eigenlijk over zijn vriendin Veranika Parmon?

De vriendin van Rob Goossens

Rob is al jaren samen met Veranika. Zij is data-analist bij Bol.com en heeft roots in Belarus. Op Instagram deelt Rob regelmatig lieve kiekjes met zijn vriendin.

Dochtertje Mia

Samen hebben de twee een dochtertje: Mia Leny Lucy. Zij werd geboren op 5 januari van dit jaar.

Toen Mia geboren werd, liet Rob trots weten: “Ze is er! Mia besloot zojuist om 17.05 uur op de vijfde dag van dit nieuwe jaar naar buiten te kruipen. Moeder en dochter maken het uitstekend. En Mia is nu al een kanon, dus Veranika en ik zijn apetrots om ons haar ouders te mogen noemen!”

Weeën op live televisie

De avond ervoor was Rob live te zien in RTL Boulevard toen zijn vriendin al weeën had in de kamer ernaast. “Vanochtend werd ik wakker en toen zei mijn vriendin: ‘Ik geloof dat dit geen kramp meer is, maar dat dit weeën zijn’”, liet Rob live in de uitzending weten. “We komen nu in een wereld die ik natuurlijk nog helemaal niet ken. We zijn de weeën aan het timen. Dat gaat via een app, die nu een uurtje geleden zei: maak je maar vast klaar, je hebt nog tijd om te douchen en je koffers te pakken, maar het moment dat je naar het ziekenhuis moet, komt dichterbij.”

Belarus

Veranika's familie komt uit Belarus. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, vertelde Rob aan de desk dat de situatie zorgt voor ruzies binnen zijn schoonfamilie.

Oorlog

Rob legde uit dat niet iedereen in de familie zich sterk uitspreekt tegen Poetin: “De opa en oma van mijn vriendin vinden het bijvoorbeeld afschuwelijk wat er gebeurt, maar die willen het liefst met peterselie in hun oor in een hoekje gaan zitten wachten tot het allemaal voorbij is, terwijl bijvoorbeeld Veranika’s broertje ook van oma en opa wil horen dat ze dit volledig afkeuren.”

Machteloosheid

Het stel voelde zich zelf behoorlijk machteloos door de situatie: “Dat merk ik ook bij mijn vriendin, dat het natuurlijk fijn is om hier te zitten, omdat je zeker weet dat je veilig bent, maar tegelijkertijd voel je je ook volstrekt machteloos, omdat je daar iets wil bijdragen”, legde Rob uit.

Bron: Instagram