Zó ziet de vrouw van de (bijna) afgetreden premier Boris Johnson eruit

Boris Johnson stapte in 2021 in het huwelijksbootje met Carrie, maar wie is zij nu eigenlijk?

Ontmoeting met Boris Johnson

Carrie groeide op in East Sheen in Londen en ging als kind naar een prestigieuze eliteschool. Ze studeerde kunstgeschiedenis en theaterstudies, maar media is toch wel de rode draad in haar leven. Haar vader was de oprichter van een krant en haar moeder een krantenjurist. Zelf belandde ze ook in de media. Ze begon in 2009 haar carrière als mediaspecialist in de politiek. Hier liep ze ook haar man Boris tegen het lijf. De twee kregen rond 2019 een relatie en hebben samen twee kinderen, Wilfred en Lara.

Carrie en Boris Johnson kregen rond 2019 een relatie. Beeld Getty Images

Boris Johnson en zijn vrouw Carrie. Beeld Getty Images

Carrie is 24 jaar jonger dan Boris Johnson, ze ontmoetten elkaar op het werk. Beeld Getty Images

Bron: Elegance