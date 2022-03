Zo ziet de vrouw van Robèrt van Beckhoven eruit

Naast televisiebakker zijn heeft Robèrt een bakkerij met twee locaties in Oisterwijk en Leidschendam. Naast de lekkerste baksels kun je hier ook bakcursussen volgen. Een drukke boel dus voor Robèrt. Maar dat doet hij zeker niet alleen, het is zijn vrouw Pirjo de Winkel die het bedrijf zakelijk runt.

Tekst gaat verder onder foto.

Kinderen van Robèrt van Beckhoven

Robèrt en Pirjo zijn al zo’n vijftien jaar samen. Uit een eerdere relatie kreeg Robèrt drie kinderen. Zij blijven bewust uit de media, op Robèrts zoon Koen na. Hij deed mee aan het televisieprogramma Hermans pop-up restaurant. Samen met Pirjo kreeg Robèrt nog twee kinderen.

Gepassioneerd en nuchter

In een interview met de regionale media vertelde Pirjo eens over hun relatie: “Ik ben een Wageningse bioloog en tot 2005 had ik een drukke baan in Amsterdam. De liefde trok mij naar Brabant. Robèrt sprak me met name aan omdat hij zowel gepassioneerd als nuchter is.” Pirjo is uiteindelijk dus in Brabant gebleven en kan tot op de dag van vandaag vast nog regelmatig genieten van de baksels van manlief.