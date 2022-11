Zo ziet het gezin van actrice Tina de Bruin eruit

Tina is sinds 2015 samen met acteur Vincent Croiset. Misschien heb je hem al voorbij zien komen in Het perfecte plaatje, waarin verkleed als Elton John model stond voor Tina. De twee leerden elkaar kennen op de Amsterdamse Toneelschool, maar omdat ze beiden een relatie hadden sloeg de vonk destijds niet over.

Tjitske Reidinga

Vincent trouwde in 2009 met Tjitske Reidinga en samen kregen ze drie zoons. In 2014 gingen Vincent en Tjitske uit elkaar. In een recent interview met Beau Monde vertelde hij dat de scheiding er bij hem flink heeft ingehakt, maar de twee hebben nu een goede band. “De nieuwe vriendin van Vincent is ook een heel goede vriendin van mij, dus we hebben nu een soort uitgebreide familie”, vertelde Tjitske in weekblad Viva.

Zoontje Teddy

In 2015 kreeg de acteur een relatie met Tina. Aan Elegance vertelde de actrice dat zij en Vincent verliefd werden tijdens een jaren ‘80-feest van een gezamenlijke vriend. Zij was verkleed als Nina Hagen, hij als Herman Brood. De rest is geschiedenis. In 2017 werd hun zoontje Teddy geboren. “Teddy is zo helend geweest, een kind is zoiets geweldigs”, vertelde Tina vorig jaar in een interview met de Volkskrant.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Tina de Bruin (@tina10a) op 17 Nov 2022 om 2:35 PST

Grote liefde

Vincent noemt Tina in het interview met Beau Monde zijn ‘grote liefde’. “Ze is erg in your face en zal het niet nalaten om je op je zwaktes te wijzen, wat heel irritant kan zijn. Maar in een relatie is het denk ik ook goed, omdat een willekeurig iemand niet op die manier naar je kijkt”, aldus Vincent. “Het is prettig om je onhebbelijkheden bloot te leggen en daar over te praten. Dat kan met Tina heel goed. Andersom doe ik dat ook bij haar, daardoor is onze relatie heel evenwichtig.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Tina de Bruin (@tina10a) op 17 Nov 2022 om 2:34 PST

Bron: Instagram