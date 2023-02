Zó ziet het gezin van ‘De slimste mens’-finalist Anniek Pheifer eruit

Naast haar deelname aan De slimste mens, kun je Anniek Pheifer kennen van vele rollen in films, series en theaterstukken. Denk aan Toren C, Mocro maffia, Penoza en Van god los. Ook deed ze in 2009 mee aan Wie is de mol? Maar met wie is de actrice als ze niet aan het werk is?

Het gezin van Anniek Pheifer

Anniek is getrouwd met acteur en theaterregisseur René van Zinnicq Bergmann. Samen hebben ze twee tienerzoons: Willem (2007) en Douwe (2010). Anniek kende René nog maar een half jaar toen ze zwanger werd. In een interview met Kek Mama blikte ze terug op die tijd: “René en ik schoten van opperste verliefdheid, in een fase die niet eens op verliefdheid leek, maar eerder een soort bootcamp was. Ik was ook niet altijd de leukste voor hem. Het is eigenlijk best bijzonder dat we nog samen zijn.”

Huwelijk met René

“Ik ben verliefd op hem geworden omdat ik met hem kon lachen, praten, samenzijn, vrijen. Zes maanden later zaten we op een bankje onthutst voor ons uit te staren omdat ik zwanger was. We wilden graag een kind, maar dat het allemaal zo snel zou gaan, hadden we niet verwacht”, deelt ze in het interview.

Eerste ontmoeting

Het is gelukkig allemaal goedgekomen, maar voor we naar het heden gaan, blikken we nog even terug op de eerste ontmoeting van de twee acteurs. Ze zagen elkaar voor het eerst op de set van Grijpstra & De Gier, op de dag dat Theo van Gogh werd vermoord. In een interview met het magazine Elegance vertelde Anniek hierover: “Het was een onwezenlijke dag. Je moest spelen, maar er was iets van veel grotere betekenis gebeurd. Ik liep daar wat rond te dwalen en ineens zag ik René, in zijn eentje in die gang. Hij was een of andere act aan het doen. Het zag er heel gek uit. Ik maakte er een opmerking over en plotseling stonden we daar samen te keten.”

Foto’s van het gezin

En dan nu naar het heden, want je bent vast benieuwd hoe het gezin van Anniek eruitziet. Allereerst wat rodeloperfoto’s van René en Anniek:

René van Zinnicq Bergmann en Anniek Pheifer Beeld BrunoPress/David Heukers

René van Zinnicq Bergmann en Anniek Pheifer Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

René van Zinnicq Bergmann en Anniek Pheifer Beeld Brunopress/Patrick van Emst

En op Instagram plaatst Anniek regelmatig kiekjes van haar zoons:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Anniek Pheifer (@alpheifer) op 10 Feb 2023 om 5:05 PST

Op de rode loper bij de première van de film Nr. 10 stelden we Anniek Pheifer vijf modevragen. Hoe omschrijft ze haar stijl? En laat ze zich kleden door een stylist of kiest ze zelf? De actrice vertelt het in deze video:

Bron: Elegance, Kek Mama