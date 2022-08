Zoals we allemaal wel weten woont Nick in Volendam met zijn gezin. Nick woont samen met zijn grote liefde en vrouw Kirsten (38). Het stel ontmoette elkaar zestien jaar geleden op de kermis in Volendam en de rest is geschiedenis. Samen hebben ze drie kinderen: Nikki (11), Julian (10) en Jackie (5). Kirsten schrijft columns voor Flair.

Toch een derde

In een interview liet Kirsten weten het gevoel te hebben gehad dat het gezin compleet was met Nikki en Julian, maar dat het daarna toch begon te kriebelen voor een derde. Vijf jaar later maakte Jackie het gezin ‘af’. “Ik dacht: we zijn gezegend met een gezonde zoon, een gezonde dochter, een prachtig gezin, het is mooi zo. Maar eerlijk is eerlijk: elke keer dat ik een baby zag, betrapte ik mezelf op vlinders in mijn buik”, vertelt ze aan Kek Mama.

Kiekjes van de kinderen van Nick Schilder

Op Instagram delen zowel Nick als Kirsten veel persoonlijke kiekjes. Zo was zoon Julian afgelopen weekend jarig en vertelde Kirsten hoe trots ze is dat Nikki haar zusje Jackie heeft leren lezen door samen schooltje te spelen.

Vakantie op Ibiza

Het gezin ging deze zomer met zijn vijven op vakantie naar Ibiza, waar fijne gezinsfoto’s uit kwamen rollen. Onder andere een foto op een plek waar het gezin in 2013 ook was, toen nog zonder dochter Jackie.

Eerder dit jaar gingen de Schildertjes ook al op vakantie naar hun favoriete eiland, waar ze een heerlijk zomerse foto van deelden:

Bron: Instagram Kirsten Schilder en Nick Schilder