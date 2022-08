Zó ziet het gezin van Simon Keizer eruit

Zo is Simon al een eeuwigheid samen met zijn vrouw Annemarie Keizer en hebben ze samen twee kindjes: dochter Kiki en zoon Joa.

Het gezin van Simon Keizer

Simon en Annemarie ontmoetten elkaar alweer 18 jaar geleden. Annemarie vertelde op Instagram hoe ze een setje werden: ‘Hij liep het tuinpad op bij mijn ouders thuis. Een jaar eerder hadden we al gezoend, maar woonde ik in Spanje dus besloot ik dat het beter was het bij die ene keer te laten.’

Relatie met Annemarie

Ze vertelt verder: ‘Ik nam mijzelf voor om hem deze keer niet te zoenen want het was Simon... De jongen die niet vies was van vrouwelijk schoon (en ik speelde liever hard to get). Later die avond kuste hij mij en ik hem. Een paar dagen daarna gingen we naar de bios en een week later, na de welbekende Volendammer kermis, voelde ik: dit gaat nooit meer over.’

Huwelijk

Simon en Annemarie zijn al die jaren bij elkaar gebleven. Ze trouwden op 13 april 2012. Jawel, op vrijdag de dertiende! Dit jaar vierden ze hun 10-jarig huwelijksjubileum.

Dochter Kiki

In 2017 werden de twee ouders van hun eerste kindje: dochter Kiki. Simon is in die periode openhartig geweest over het feit dat hij niet direct vadergevoelens kreeg. “Ik ben bij een coach terechtgekomen, een psycholoog. Eigenlijk vanwege andere zaken, namelijk het feit dat ik heel veel geluk zag bij Annemarie als ze met onze Kiki bezig was. Dat wat ik zag, dat voelde ik niet”, liet hij destijds in de podcast van Gwen van Poorten weten.

Zoontje Joa

Inmiddels gaat dat goed en is er nog een spruit bij! Op 21 december 2021 kwam zoontje Joa ter wereld. Ook Annemarie is openhartig en durft met de wereld te delen dat het ouderschap niet altijd over rozen gaat. Zo liet ze in juni weten dat Joa veel huilt en dat dit haar radeloos maakte.

