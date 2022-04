Zoek de verschillen: de muziek voor ‘Flikken Maastricht’ is geïnspireerd op déze filmtune

De muziek uit de begintune van Flikken Maastricht is geïnspireerd op de film The Firm. Fons Merkies componeerde de muziek voor de tv-serie. In Flikken de podcast vertelt hij hoe de muziek van de leader tot stand kwam.

Van Lek naar Flikken Maastricht

Merkies componeerde eerder de muziek voor de politiefilm Lek. Reinout Oerlemans, de bedenker van Flikken Maastricht, hoorde de muziek van Lek en wilde eenzelfde soort tune voor Flikken Maastricht hebben. Merkies liet zich voor Lek al inspireren door de muziek uit The Firm, die alleen uit pianoklanken bestaat. Uiteindelijk maakte hij dus ook iets soortgelijks voor Flikken Maastricht.

Vaart en spanning

Merkies legt uit wat hij voor ogen houdt bij het maken van de muziek voor zo'n serie: “Het is een politieserie, dus er moet een soort vaart en spanning in. Je weet dat het voor een groot publiek moet zijn.” De componist is er één met een indrukwekkend cv. Merkies maakte al muziek voor onder andere All stars, Alles is familie, Nieuwe buren en De luizenmoeder.

Zoek de verschillen

Nu wil je natuurlijk weten in hoeverre de filmtune en de tune van Flikken Maastricht op elkaar lijken. Hier luister je ze beide:

Bron: RTL Boulevard