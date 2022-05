Zoet! Dít filmpje laat zien hoe gek Damián van der Vaart is op z’n stiefmoeder Estavana

Estavana en haar vriend Rafael zijn nu dik zes jaar samen. In 2017 kreeg het stel samen een dochtertje: Jesslynn. Rafael heeft ook een zoon, Damián, uit zijn eerdere relatie met Sylvie Meis.

Deense voetbalclub

Damián woonde eerst bij zijn moeder Sylvie in Hamburg, maar ruim een jaar geleden vertrok hij naar Denemarken om daar te voetballen. Aangezien Estavana en Rafael daar al wonen in verband met de handbalcarrière van Estavana woont Damián nu bij hen. En dat bevalt hem goed, want zijn band met zijn bonusmoeder is ijzersterk geworden.

Goede band Damián en Estavana

In het filmpje zie je foto’s en video’s van de twee samen. Ze zijn ontzettend schattig samen en het is duidelijk te zien dat Damián een hele goed band heeft met zijn stiefmoeder. “Ik glimlach omdat jij mijn bonuszoon bent. Ik lach omdat je er niets aan kunt doen”, grapt ze eerst, maar vervolgens laat ze hem weten er altijd voor hem te zijn. “Ik zal de rest van mijn leven van je houden, je beschermen en doen wat jou gelukkig maakt.”

Trotse mama

Ook Sylvie heeft een filmpje gedeeld om de 16e verjaardag van haar zoon te vieren. “Blijf stralen en leef je beste leven, volg je dromen en wees de aardige en liefdevolle jonge man die je bent. Je maakt me zo’n trotse mama!”, schrijft ze.

Bron: Instagram