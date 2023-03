Zoon Caroline van der Plas is apetrots op zijn moeder: “Veel ongeloof en bewondering”

RTL Boulevard vroeg de jongen hoe hij terugkijkt op zijn moeders overwinning: “Met veel ongeloof, veel bewondering en heel veel plezier”, laat hij weten. Naast Kayl heeft Caroline nog een zoon, genaamd Ryan.

Caroline bij ‘Jinek’

Donderdagavond schoof Caroline aan bij Jinek en zat zoon Kayl in het publiek. Ook daar liet Kayl weten trots te zijn. Eva vroeg hem of Caroline erg is veranderd, de afgelopen jaren. Nee, eigenlijk niet”, was zijn antwoord. “Zoals ze in de Tweede Kamer spreekt en ook hier aan tafel, zo herken ik haar ook van thuis.”

Poetsen, koken en de was

Kayl is ook niet te beroerd om zijn moeder een handje te helpen nu ze het waarschijnlijk nóg drukker gaat krijgen: “Alles wat mijn moeder nodig heeft, zal ik proberen voor haar te doen.” “Dat is lief”, reageerde Caroline op haar zoon. “Het is zo’n lieve schat. Hij zorgt ook echt goed voor mij. Thuis poetst hij, doet hij de was, hij kook altijd voor mij”, aldus Caroline over Kayl.

Zoon en moeder van Caroline van der Plas apetrots

Ook Carolines moeder, Nuala Fitzpatrick, is trots. Aan RTL Boulevard laat zij weten: “Je leeft mee, je kijkt naar die uitslag en je denkt: is dat nou echt zo? Maar het was echt zo!” Carolines moeder weet hoe het is om in de politiek te zitten. Ze is zelf raadslid en wethouder voor het CDA in Deventer geweest. Ze was in 1986 zelfs de eerste wethouder met een immigratieachtergrond. Nuala is namelijk Iers en dat is ook precies de reden dat we Carolines naam op Engelse wijze uitspreken.

Overleden partner Jan

Carolines zoons en moeder zijn er dus om de ‘monsterzege’ met haar te vieren, maar Caroline mist haar in 2019 overleden partner Jan ontzettend. “Hij heeft de hele dag door mijn hoofd gespookt”, liet ze weten. “Maar ik zei gisteren ook al op het podium: ‘Ik weet zeker dat Jan had gezegd: ‘Oh, Lien, wat ben je allemaal aan het doen.’’ Dat hoor ik ’m zo zeggen.” Caroline verloor haar man in september 2019, na een kort ziekbed, aan alvleesklierkanker.

Vals alarm

Caroline gaf aan RTL Boulevard ook nog wat verduidelijking over het moment woensdagavond waarop ze vanwege dreiging door beveiligers werd meegenomen en het pand moest verlaten, live op tv. Maar het bleek vals alarm te zijn: “Er was niks aan de hand. Het was een misverstand en ik mocht snel weer terugkomen.”



