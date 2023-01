Zoon Miguel van ‘de Buddenbruckjes’ uit ‘Een huis vol’ getroffen door hartinfarct

Ze schrijft dat Miguel grauw werd en dat zijn hoofd begon te shaken. Hij viel weg. Rob heeft de ambulance gebeld, maar was erg in paniek. “Aan de telefoon legden ze Rob uit wat wij moesten doen.” Ondertussen probeerden ze de aanwezige kleine kinderen rustig te houden.

De ambulance kwam en nam Miguel mee naar het ziekenhuis. Aan de waardes was te zien dat hij een hartinfarct heeft gehad. “Wij mogen nu niet bij hem, hij ligt in Duitsland en hier zijn ze nog streng met de regels.” Moeder Thalia doelt op de aangescherpte coronaregels die in de ziekenhuizen van Duitsland nog steeds gelden. “Hij voelde zich vannacht wel al iets beter door de medicatie.”

Een geschrokken moeder

De moeder van elf kinderen richt zich in haar post ook nog tot haar oudste zoon. “Lieve knul, wij houden heel veel van jou. Je hebt ons allemaal laten schrikken. Maar vergeet niet: wij zijn er voor jou. Je bent een sterke jongen, maar nu moet je even een stapje terug doen. Denkend aan jouw kleine moppie, die haar papa nog lang nodig heeft. En wij onze knul.”

