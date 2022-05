Zoon Tanja Jess en Charly Luske voortaan door het leven als vrouw: “Ze draagt nu de naam Alice”

Billy zou als vrouw verder willen gaan, een besluit dat haar ouders volop steunen. “Ze draagt nu de naam Alice”, zo vertelt Tanja.

Organisch weg laten vinden

Tanja vindt het belangrijk dat Alice alles op haar eigen manier kan uitzoeken en ondervinden. “Ik wil haar organisch haar weg laten vinden. Het is een proces waarin ze kleine stapjes maakt. Veel verder willen we daar nu niet over uitweiden.” Op het Instagram-account van Alice zijn prachtige kiekjes van haar te vinden, waaruit blijkt dat ze ook als model werkt:

Relatiecrisis

Zowel Charly als Tanja heeft een tijdje geleden toegegeven dat ze relatieproblemen hebben. Zo liet Tanja in een Instagrambericht weten dat ze momenteel in een ‘zoektocht’ in hun relatie zitten. In het YouTube-programma Roddelpraat werd onthuld dat Charly berichten zou hebben uitgewisseld met een jonge vrouw. Hoewel Tanja absoluut niet te spreken is over de manier waarop dit naar buiten is gekomen, erkent ze wel dat ‘Charly problematisch gedrag laat zien, dat er sprake is van een hardnekkige behoefte aan bevestiging waardoor hij bepaalde verleidingen niet kan weerstaan’.

Het is niet duidelijk of de twee momenteel nog bij elkaar zijn.

Bron: Story