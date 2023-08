Zoon van André Hazes en Monique gaat naar een nieuwe school: ‘Hij had buikpijn en zenuwtrekjes’

De kleine André begint vandaag op een nieuwe school en Monique legt uit waarom.

Nieuwe school voor André Hazes

‘Alweer de laatste vakantiedag. We hebben het fijn gehad, ontspannen, geen gehaast en niks gedaan dat we niet wilden. Morgen begint een nieuw hoofdstuk voor onze kleine jongen, want hij gaat naar een nieuwe school en naar groep vier!’ schrijft Monique op Instagram.

Structuur en regelmaat nodig

‘Het onderwijs op zijn vorige school paste niet bij hem’, laat Monique weten. Hij zou ‘structuur en regelmaat’ missen en ‘hij kon niet zijn wie hij is’. ‘De overstap naar een nieuwe school vond ik als ouder toch lastig, maar merk aan hem dat hij er zelf erg naar uitkijkt.’

Kritiek

Monique vraagt aan andere ouders: ‘Zijn er ouders die ook met een overstap te maken hebben gehad en hoe is dit verlopen voor jullie kind(eren)?’ De reacties zijn wisselend. Zo zijn er ouders die laten weten dat hun kind ook is overgestapt en dat dit goed uitpakte. Maar er zijn ook volgers van Monique die kritiek hebben.

Leerplichtzaak

‘Nu ga je het op jezelf gooien? Dat jij het moeilijk vindt? Maar je haalt hem zelf uit zijn vertrouwde omgeving, omdat je je niet aan de regelgeving wil houden in verband met vakanties’, schrijft een kritische Instagrammer. Deze persoon doelt op de rechtszaak die André en Monique op 24 augustus hebben omdat ze in 2022 buiten de schoolvakantie én zonder toestemming van school op vakantie zouden zijn gegaan met de kleine André, die leerplicht heeft.

‘Die situatie staat hier geheel los van. Dat sommigen hier klakkeloos iets aannemen is weer zo jammer’, reageert Monique op dit soort reacties.

Ongelukkig

Monique laat weten dat André door school last had van ‘buikpijn en gekke zenuwtrekjes’. In de zomervakantie had de knul hier helemaal geen last meer van, aldus de bezorgde moeder. ‘Je kind ongelukkig naar school zien gaan is het laatste wat je als ouder wil’, schrijft ze.

